Хакери зламали сторінку прес-центру штабу АТО в Facebook

Відповідальність за злом взяла на себе сепаратистська хакерська організація Sprut.

На зламаній сторінці вони розмістили ряд постів сепаратистського змісту і змінили фото профілю.

"Ви були зламані! Прес-центр АТО, пишіть правду, а не брешіть як завжди ви це робите!", - вони написали на сторінці прес-центру.

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"Ніхто не піде від відповідальності. Брехливі пропагандисти понесуть таке ж покарання, як і ті, хто вбиває мирних людей!!! Розплата близька. Задумайтеся!" - йдеться в одному з опублікованих хакерами повідомлень.

Також вони виклали відеозвернення від імені організації про те, що "радикальні методи" української влади знищують єдність в країні.

Крім цього, вони опублікували на сторінці прес-центру штабу АТО матеріали, "викривають" розслідування катастрофи рейсу МН17 над Донбасом.

Разом з тим, речник прес-центру штабу АТО Іван Ареф'єв в ефірі 112 Україна повідомив, що фахівці вже працюють над відновленням контролю над сторінкою прес-центру штабу АТО в Facebook.

"Зараз фахівці розбираються в цьому питанні, сторінка була зламана", - сказав Ареф'єв.