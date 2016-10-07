За минулу добу на Донбасі поранено трьох українських військових - Лисенко

13:08, 07 жовтня 2016
Війна
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За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військових немає.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військових немає. Втім, троє українських військовослужбовців отримали поранення", - повідомив Лисенко.

Нагадаємо, за день 12 разів відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ.

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