Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять офіцера Мисли, загиблого на Луганщині під час мінометної атаки

14:44, 07 жовтня 2016
Війна
3328 0

Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання пам'ять офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мирослава Мисли, який днями загинув у районі проведення Антитерористичної операції.

24-летний доброволец, преподаватель, Мирослав Мысла погиб во время обстрела на Луганщине /

Про це повідомляє "112 Україна".

24-річний Мирослав Мисла загинув 2 жовтня поблизу Кримського Луганській обл. від осколкового поранення в спину, отриманого в результаті масованого мінометного обстрілу позицій українських військових.

Читайте такожЗа минулу добу на Донбасі поранено трьох українських військових - Лисенко

Мисла народився 4 липня 1992 року в Закарпатській обл. В 2013 році закінчив історичний факультет Харківського національного університету ім. Каразіна. Був членом партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", активним учасником Революції гідності. З перших днів агресії Росії проти України пішов на фронт добровольцем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter