Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять офіцера Мисли, загиблого на Луганщині під час мінометної атаки
14:44, 07 жовтня 2016Війна
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Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання пам'ять офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мирослава Мисли, який днями загинув у районі проведення Антитерористичної операції.
24-річний доброволець, викладач, Мирослав Мысла загинув під час обстрілу на Луганщині /
Про це повідомляє "112 Україна".
24-річний Мирослав Мисла загинув 2 жовтня поблизу Кримського Луганській обл. від осколкового поранення в спину, отриманого в результаті масованого мінометного обстрілу позицій українських військових.
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Мисла народився 4 липня 1992 року в Закарпатській обл. В 2013 році закінчив історичний факультет Харківського національного університету ім. Каразіна. Був членом партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", активним учасником Революції гідності. З перших днів агресії Росії проти України пішов на фронт добровольцем.
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