Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять офіцера Мисли, загиблого на Луганщині під час мінометної атаки

Про це повідомляє "112 Україна".

24-річний Мирослав Мисла загинув 2 жовтня поблизу Кримського Луганській обл. від осколкового поранення в спину, отриманого в результаті масованого мінометного обстрілу позицій українських військових.

Читайте такожЗа минулу добу на Донбасі поранено трьох українських військових - Лисенко

Мисла народився 4 липня 1992 року в Закарпатській обл. В 2013 році закінчив історичний факультет Харківського національного університету ім. Каразіна. Був членом партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", активним учасником Революції гідності. З перших днів агресії Росії проти України пішов на фронт добровольцем.