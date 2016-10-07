СММ ОБСЄ підтверджує відведення певної кількості сил і озброєнь на ділянці Петрівське-Богданівка

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ у Facebook.

"Патрулі СММ у районі Петрівського-Богданівки з обох боків лінії зіткнення спостерігали за відведенням певної кількості особового складу й засобів із ділянки розведення", - йдеться в повідомленні.

У місії зазначили, що з огляду на обмеження свободи пересування і відсутність гарантій безпеки СММ не мала доступу до всіх ділянок зони розведення.

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"Сторони зобов’язані забезпечувати доступ і безпеку спостерігачам СММ, а Спільний центр із контролю й координації відповідає за сприяння забезпеченню цього", – підкреслили в СММ.

Як повідомляв УНІАН, раніше представник України в підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук зазначив, що СММ ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військ Збройних сил України та контрольованих Росією бойовиків у районі Петрівського Донецької області.

За словами речника Міністерства оборони України з питань АТО Андрія Лисенка, сили АТО відійшли на 1 км на захід і зайняли нові, заздалегідь облаштовані позиції.