З опівночі в районах АТО зафіксовано 16 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ

20:31, 10 жовтня 2016
Війна
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Станом на 18.00 в районах проведення антитерористичної операції зафіксовано 16 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО, розміщеному на сайті Міністерства оборони України.

Зокрема, 11 випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано на Маріупольському напрямку та 5 - на Луганському.

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Бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районах Мар’їнки, Новозванівки, Новоолександрівки, Гнутового, Павлопіля та Широкиного. При цьому, за даними штабу, противник застосовував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети та БМП.

Також, окрім стрілецької зброї терористи вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм. Це сталося поблизу Водяного, Широкиного та населеного пункту Талаківка.

На Донецькому напрямку протягом дня було спокійно.

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