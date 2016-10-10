З опівночі в районах АТО зафіксовано 16 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ
Станом на 18.00 в районах проведення антитерористичної операції зафіксовано 16 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.
Про це йдеться у повідомленні штабу АТО, розміщеному на сайті Міністерства оборони України.
Зокрема, 11 випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано на Маріупольському напрямку та 5 - на Луганському.
Читайте такожЗа добу на Донбасі поранено 4 українських військових
Бойовики відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районах Мар’їнки, Новозванівки, Новоолександрівки, Гнутового, Павлопіля та Широкиного. При цьому, за даними штабу, противник застосовував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети та БМП.
Також, окрім стрілецької зброї терористи вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм. Це сталося поблизу Водяного, Широкиного та населеного пункту Талаківка.
На Донецькому напрямку протягом дня було спокійно.