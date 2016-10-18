Штаб АТО: протягом доби бойовики відкривали вогонь здебільшого на Маріупольському напрямку

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 18 жовтня.

На Маріупольському напрямку відбулось 20 випадків порушення режиму припинення вогню. Ствольну артилерію калібру 122мм, міномети обох калібрів було задіяно у Широкіному, Водяному та Лебединському. Вогонь з мінометів калібру 120 та 82мм, озброєння БМП противник відкрив в районі Талаківки, а в Красногорівці - стріляв по укріпленнях Збройних Сил України з гранатометів та стрілецької зброї.

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На Луганському напрямку зафіксовано 6 провокацій проти сил АТО. Ворог продовжує вести вогонь в напрямку Станиці Луганської з мінометів калібру 82мм, а в районах Новоолександрівки, Золотого та Оріхового окупанти використали гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим тиші. Зокрема, у Верхньоторецькому підрозділи сил АТО опинилися під вогнем ворожих мінометів 82 калібру, а у Луганському та Авдіївці бойовики використовували вогонь БМП, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецьку зброю.