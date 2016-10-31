Бойовики атакували околиці Маріуполя, застосували протитанкові ракетні комплекси

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 31 обстріл. Порушуючи "режим тиші", противник відкривав вогонь у районі Мар’їнки та Новомихайлівки зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів, в Павлополі – з мінометів калібру 82мм, а в Талаківці та Широкиному ворог застосував протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та міномети калібру 120мм.

"По захисниках Старогнатівки бойовики відкрили вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї, а по укріпленнях в Красногорівці та Гнутовому – з мінометів обох калібрів, кулеметів і гранатометів. За вказаний період українські підрозділи у Водяному зазнали обстрілів зі зброї різних калібрів. Зокрема, зі стольної артилерії 152мм", - йдеться у повідомленні штабу.

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Крім того, на Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій у районі села Лопаскіне з використанням гранатометів, в Кримському - мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї. В бік Троїцького російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів 120 калібру, а поблизу Калиново-Попасного – з артилерії калібру 122мм.

На Донецькому напрямку відбулось 18 провокацій проти Збройних Сил України. У Зайцевому ворог піддав обстрілам позиції сил АТО з гранатометів та стрілецької зброї, в районах Луганського та Новгородського - з озброєння БМП та кулеметів великого калібру.

"По захисниках Верхньоторецького і Троїцького обстріли тривали з мінометів калібру 82мм, а в Авдіївці та шахті Бутівка – з мінометів обох калібрів", - зазначили у прес-центрі АТО.