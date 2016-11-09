Бойовики закрили один з пунктів пропуску поблизу лінії розмежування
16:48, 09 листопада 2016Війна
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Бойовики "ДНР" перекрили рух через контрольно-пропускний пункт "Октябр", розташований поблизу лінії розмежування в Донецькій області.
REUTERS
Про це повідомляє сепаратистський ресурс.
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Причиною бойовики назвали нібито "обстріл з напряму позицій українських військових".
За повідомленням сайту бойовиків, на момент закриття в черзі на КПП перебувало близько 50 автомобілів.
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