Бойовики закрили один з пунктів пропуску поблизу лінії розмежування

Бойовики "ДНР" перекрили рух через контрольно-пропускний пункт "Октябр", розташований поблизу лінії розмежування в Донецькій області.

Про це повідомляє сепаратистський ресурс. Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранені троє українських військових Причиною бойовики назвали нібито "обстріл з напряму позицій українських військових". За повідомленням сайту бойовиків, на момент закриття в черзі на КПП перебувало близько 50 автомобілів.

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