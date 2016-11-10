З опівночі ворожий вогонь не вщухає по всій лінії розмежування - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Наголошується, що російсько-окупаційні війська використовують переважно заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по позиціях сил АТО в районі Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового та Широкиного", - йдеться у повідомленні.

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В районі Водяного бойовики застосували самохідні артилерійські установки, а по Мар’їнці - озброєння БТР, БМП та гранатомети. Тут же не одноразово працював снайпер противника.

Крім того, за даними штабу по Павлополю ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Також з мінометів російсько-окупаційний контингент обстріляв Луганське.

"На Луганському напрямку з гранатометів обстріляли Новозванівку, а на Донецькому - Зайцеве. Загалом по наших позиціям противник вів вогонь 20 разів", - зазначили у прес-центрі штабу АТО.