СБУ перевірить нову інформацію про місця тримання заручників - Тандіт

В ефірі "Радіо Свобода" Тандіт нагадав, що на сьогодні 494 людини вважаються такими, що зникли безвісти. Також він висловив сподівання, що крім цих трьох місць, отриманих за даними від імені ОБСЄ, є ще місця, "де знаходяться наші".

"І ми знаємо місця, де знаходяться наші заручники", - додав він.

"Ми позавчора отримали інформацію, яку будемо перевіряти, зокрема з території Російської Федерації, про наших хлопців. Цілком можливо, що там є живі зі списку безвісти зниклих", - повідомив радник голови СБУ.

Крім того, Тандіт зазначив, що на сьогодні вже "звільнено або знайдено" 3083 людини.

Читайте такожСавченко готова знову потрапити до полону, якщо за неї звільнять усіх заручників

"Ми будемо робити все, аби були звільнені всі решта - це ще 109 заручників, які незаконно утримуються в Донецьку і Луганську", - сказав він.

Говорячи про засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося напередодні в Мінську, Тандіт повідомив, що "обговорювали списки, і з боку ОРДО і ОРЛО визнали, що вони подають некоректні списки".

"Ми починаємо аналізувати цей список і говоримо: вибачте, але ця людина взагалі не має жодного відношення до АТО і до цієї агресії, до ситуації, яка у нас розвивається в Донецькій і Луганській областях", - підкреслив радник голови СБУ.

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть вучорашні переговори свідчити про певне просування, Тандіт сказав: "Сподіваюся".

"Учора Росія, як мені здалося, вела себе вже зацікавлено. Процес звільнення заручників - ми в ньому зацікавлені. А росіяни можуть себе дискредитувати в тому, що вони не беруть участі в цьому питанні. Сподіваюся, що з боку Росії будуть прийматися вже певні рішення щодо впливу на тих, хто приймає рішення в Донецьку і Луганську щодо звільнення заручників", - сказав радник голови СБУ.