Ворожий вогонь не вщухає по всій лінії розмежування, біля Водяного гатили із САУ - штаб

Російсько-окупаційні війська, ігноруючи Мінські домовленості, використовують переважно міномети. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

"На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по наших позиціях в районі Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового та Широкиного. В районі Водяного ворог застосував самохідні артилерійські установки, а по Мар’їнці - озброєння БТР, БМП та гранатомети", - сказано у повідомленні.

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У штабі відзначили, що тут же неодноразово працював снайпер. По Павлополю та Водяному ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

У свою чергу на Луганському напрямку терористи з мінометів обстріляли Новозванівку, а з гранатометів Кримське та Станицю Луганську. Крім того Станицю Луганську та Щастя обстріляв і снайпер.

На Донецькому напрямку для обстрілів Луганського, Верхньоторецького, Авдіївки, та Новгородського противник знову використовував міномети. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по наших позиціях в районі Зайцевого.

"Загалом за минулу добу відбулося 35 обстрілів", - підсумували у штабі.