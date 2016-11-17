Авдіївська промзона під прицілом бойовиків: у Міноборони розповіли про 8-годинний обстріл

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Донецький напрямок. В Авдіївській промзоні вчора відбулося два дуже тривалих і потужних обстріли наших позицій з боку ворога. Загалом ці обстріли тривали майже вісім годин. Противник активно застосовував вогонь мінометів, бронетехніку, і також по одному обстрілу відбулося і в інших гарячих точках Донецького напрямку, зокрема в Луганському, Новгородському та Опитному", - сказав Мотузяник.

Всього за минулу добу на цьому напрямку було 8 ворожих обстрілів. У трьох випадках бойовики застосовували міномети.

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За словами Мотузяника, як і в попередні дні, на Маріупольському напрямку обстрілів більше, ніж на Донецькому і Луганському разом взятих. "По наших позиціях було випущено понад 60 мін, також 14 снарядів з використанням 152 міліметрових гармат", - наголосив Мотузяник.

Він повідомив, що бойові дії вчора велися в Мар'їнці, під Докучаєвськом, а також на приморських рубежах. "Варто зазначити, що українські війська активно вели вогонь у відповідь", - сказав Мотузяник.

Всього на цьому напрямку відбулося 24 ворожі обстріли, і в семи випадках бойовики застосовували важке озброєння.