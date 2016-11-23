Мешканці Луганської області можуть залишитися без води через бездіяльність представників "ЛНР"

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"У зв’язку з несплатою окремими районами Луганської області за поставлену воду, понад півмільйона мешканців регіону, переважна більшість яких проживає на непідконтрольній Україні території, можуть залишитися без водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВодопостачання в Авдіївці обіцяють відновити до вечора понеділка

В міністерстві відзначили, що така ситуація склалася через систематичне ненадходження платежів за обсяги води, спожиті на непідконтрольній території протягом останніх років.

"В результаті, борг водопостачального підприємства КП «Попаснянський районний водоканал» за спожиту електроенергію перевищив 121 млн грн і загрожує банкрутством підприємства. Наслідком цього може стати повне припинення водопостачання у регіоні, як на непідконтрольній, так і на підконтрольній українському Уряду території, що призведе до гуманітарної та екологічної катастрофи", - відзначили у відомстві.

Міністерство наголошує, що Україна вживає усіх можливих заходів для недопущення розвитку ситуації за таким сценарієм. Зокрема, було відремонтовано водогони, встановлено прилади обліку, прийнято відповідний тариф на водопостачання, та ін.

Читайте такожЖитловий масив біля Попасної знеструмлений через обстріли бойовиків

Також в якості тимчасового заходу, була досягнута домовленість з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, який надав кошти, що дало змогу не припиняти водопостачання протягом останніх двох місяців. Це також дало змогу розпочати опалювальний сезон , оскільки були заповнені водою системи теплопостачання на непідконтрольних українському Уряду територіях.

"Натомість, представники ОРЛО, всупереч Мінським домовленостям, продовжують ігнорувати ініційовані українською стороною пропозиції щодо вирішення питання сплати за поставлену воду", - йдеться в заяві.