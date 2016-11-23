Пункт пропуску "Мар'їнка" закрили через обстріл бойовиків

Контрольний пункт в'їзду/виїзду "Мар'їнка» був змушений призупинити роботу через черговий обстріл Бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Терористи відкрили вогонь в напрямку КПВВ із стрілецької зброї.

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"Всі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду працюють у штатному режимі, крім КПВВ "Мар'їнка". Він призупинив роботу через обстріли з боку незаконних збройних формувань. Терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку контрольного поста в 8:00 ранку. Пропускні операції тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

Ніхто з цивільних осіб і персоналу прикордонного відомства не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби противник обстрілював Широкине, Тарамчук, Водяне, Красногорівку, Мар’їнку та Талаківку використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. "По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер. По наших позиціях в районі Красногорівки бойовики використали установки РСЗВ "Град - П" ( "Партизан")", - йдеться у повідомленні штабу АТО.

На Донецькому напрямку Авдіївка та Зайцеве потрапили під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.