Порошенко нагородив 56 героїв АТО, з них 39 - посмертно

Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами 56 військовослужбовців Збройних сил України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави підписав указ про нагородження 39 військовослужбовців посмертно та 17 військових, які отримали поранення під час бойових дій. Читайте такожВ Опитному снайпер убив українського військового Нагороджені захисники брали участь у бойових діях поблизу міста Авдіївка, селища Опитне, села Водяне, селища Піски Донецької області. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено 38 військових посмертно та 4 поранених бійців. Один загиблий військовослужбовець відзначений медаллю «За військову службу Україні». 13 поранених військових нагороджені медаллю «Захисник Вітчизни».

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