За добу в зоні АТО поранені троє українських військових

Минулої доби в зоні проведення АТО зазнали поранень троє українських військових.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Зокрема, двоє військових зазнали поранень внаслідок бойових дій і ще один боєць був поранений внаслідок підриву автомобілю на ворожій міні.

Також Мотузяник поінформував про порушення бойовиками режиму тиші. Так, на Луганському напрямку противник шість разів відкривав вогонь, зокрема в Оріховомоу та під Попасною. Двічі застосовувалися міномети.

На Донецькому напрямку вчора було зафіксовано чотири ворожі обстріли. Зокрема, режим тиші був порушений в Авдіївці, Майорську та Опитному. В Авдіївці застосовувалися в тому числі міномети, українські військові вели вогонь у відповідь.

На Маруіпольському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, зокрема 16 з важкого озброєння. Там бойові дії були більш інтенсивними, ніж у попередні дні. По позиціях українських військових було випущено майже 200 мінометних та 40 артилерійських снарядів. Між населеними пунктами Славне та Оленівкою відбулося бойове зіткнення між українськими військовими та окупантами, яке тривало годину. Також низка перестрілок минулої доби відбувалася в Мар’їнці, повідомив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу 37 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.