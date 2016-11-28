Докучаєвськ в оперативному оточенні, українські військові готові звільнити місто - волонтер

На своїй сторінці у Facebook він написав, що Докучаєвськ - в оперативному оточенні.

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"Російсько-терористичні війська намагалися прорватися - хлопці відбили атаку і чекають наказу йти в наступ. Кількість невдоволених т.зв "ДНР" мешканців у Докучаєвську досягла критичної межі! Хлопці кажуть, що в разі успішного розвитку подій Докучаєвськ можна звільнити за 2 години!" - розповів Приходько.

Крім того, волонтер наголосив, що за "Мінськом" - Докучаєвськ наш.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сили АТО створили потенційний "котел", у якому бойовики можуть втратити ціле місто Докучаєвськ.

Коли бойовики спробували захопити терикони, якими оточене місто, то з великим здивуванням виявили, що верхівки рукотворних гір зайняті силами АТО. Місто з трьох боків перебуває під вогневим контролем 30-ї бригади. До повного оточення – півкроку.