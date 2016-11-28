Ще один фронт Путіна: Росія планує перекинути до Білорусі кілька дивізій

Таке рішення пов'язане із запланованими навчаннями "Захід-2017", повідомляє Радіо Польща з посиланням на видання Defence24.pl.

Про такий масштаб перекидання російських військ свідчать дані з офіційних документів. Міністерство оборони Росії оголосило тендер на послуги міжнародного військового залізничного транспорту, тобто транспортування військової техніки і матеріалів на спеціальних залізничних платформах.

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Минулого року для транспортування військової техніки до Білорусі Міністерству оборони РФ знадобилося 125 вагонів, а цього – лише 50 вагонів. У наступному році для перекидання військових Москві необхідно 4126 вагонів.

Кремль стверджує, що тендер пов'язаний лише із запланованими білорусько-російськими навчаннями "Захід-2017", які регулярно проводять збройні сили обох країн.

"При розробці концепції сценарію навчань буде прийнята до уваги ситуація, пов'язана з підвищеною активністю НАТО біля кордонів Союзної держави", - сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

У свою чергу, білоруська опозиція побоюється, що масштабні навчання можуть вказувати на щось більше, наприклад, на підготовку до військового контролю в країні, або вторгнення на територію України, країн Балтії або Польщі.

На підставі тендеру можна зробити висновок, що Росія хоче перекинути в Білорусь кілька дивізій.