Українські хакери зламали електронні скриньки російських військових на Донбасі (відео)
Хактивісти українського кіберальянсу завершили операцію "Комендант" зі зламу електронних скриньок військових комендатур російських окупаційних військ на території Донецької області та збору оперативної інформації.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер-розслідувач Михайло Кузнєцов.
"Хактивістам вдалося отримати доступ до поштових адрес 13 регіональних відділень так званої військової комендатури "ДНР". Протягом півроку дані з цих ящиків оперативно передавалися для аналізу волонтерам-розвідникам InformNapalm, співробітникам центру "Миротворець", СБУ і ССО", - йдеться у повідомленні.
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Унаслідок операції вдалося ідентифікувати особовий склад усіх регіональних відділень; тип і кількість техніки, а також озброєння, яким володіє цей військовий підрозділ; найманців і кадрових російських військовослужбовців, які згадувалися у звітах щодо порушників; встановити маршрути пересування патрулів військової комендатури; маршрути проходження колон військової техніки окупованими територіями Донецької області; позиції секретів у місцях проходження військових колон; точну дислокацію підрозділів російських окупаційних військ.