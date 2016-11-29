Українські хакери зламали електронні скриньки російських військових на Донбасі (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер-розслідувач Михайло Кузнєцов.

"Хактивістам вдалося отримати доступ до поштових адрес 13 регіональних відділень так званої військової комендатури "ДНР". Протягом півроку дані з цих ящиків оперативно передавалися для аналізу волонтерам-розвідникам InformNapalm, співробітникам центру "Миротворець", СБУ і ССО", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок операції вдалося ідентифікувати особовий склад усіх регіональних відділень; тип і кількість техніки, а також озброєння, яким володіє цей військовий підрозділ; найманців і кадрових російських військовослужбовців, які згадувалися у звітах щодо порушників; встановити маршрути пересування патрулів військової комендатури; маршрути проходження колон військової техніки окупованими територіями Донецької області; позиції секретів у місцях проходження військових колон; точну дислокацію підрозділів російських окупаційних військ.