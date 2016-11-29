Доба в зоні АТО: поранено п'ятьох українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, однак п'ять наших бійців були поранені», - сказав Мотузяник.

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Нагадаємо, за минулу добу, 28 листопада, ворог більшість обстрілві знову зосередив на Маріупольському напрямку. Всього за добу було зафіксовано 38 ворожих обстрілів.