Бойовики обстріляли Широкине з танка й мінометів - штаб

На Донбасі терористи минулої доби обстріляли цілий ряд населених пунктів із різних видів озброєння, в тому числі – забороненого. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"На Маріупольському напрямку з мінометів обстрілювали Широкине та Красногорівку, з озброєння БМП – Новогригорівку, Водяне й Талаківку, а з гранатометів – Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вів ворожий танк, а по Мар’їнці та Новотроїцькому – снайпер", – йдеться у повідомленні.

Минулої доби російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів обстрілювали Авдіївку. Пізніше, знову ж на Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем – Опитне та Кам’янку.

На Луганському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Кримському, Балці Кошарній та Новозванівці. Під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Станиця Луганська.

"Загалом за минулу добу наші позиції були обстріляні 31 раз", - підсумували у штабі.