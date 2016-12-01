Біля Одеси завершили випробування малі броньовані артилерійські катери (фоторепортаж)

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Майже за рік катери подолали понад 2 тисячі морських миль, відпрацювали понад 20 бойових вправ по повітряних, морських та наземних цілях зі всіх видів озброєння.

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"Відповідно до плану навчань, на полігоні бойової підготовки кораблі успішно виконали артилерійські стрільби по мішенях, які імітували споруди берегової оборони та броньовану техніку, кораблі й засоби повітряного нападу умовного противника", - йдеться у повідомленні.

Незабаром малі броньовані артилерійські катери "Акерман" та "Бердянськ" приєднаються до сил постійної бойової готовності Військово-Морських Сил ЗС України.

Раніше президент Петро Порошенко анонсував поповнення Військово-морських сил України ударними ракетними комплексами та кораблями.