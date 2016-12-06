Доба в зоні АТО: 26 ворожих обстрілів, гаряче було - на Маріупольському та Донецькому напрямках
За добу бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У денний час - 9, а під прикриттям темряви 17 разів.
Більшість обстрілів відбувалося з 120-мм мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Протягом вчорашнього дня бойовики концентрували вогонь переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках.
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Зокрема, з мінометів, гранатометів і озброєння БМП окупанти обстріляли Широкіне, Красногорівку і Водяне.
З мінометів противник вів вогонь по Луганському, а з великокаліберних кулеметів - по Опитному.
Після 18.00 бойовики обстріляли наші позиції на Луганському напрямку переважно зі 120-міліметрових мінометів. Під вогонь потрапили Балка Кошарна і - тричі поспіль - Кримське. З гранатометів обстріляли Троїцьке і Станицю Луганську.
На Маріупольському напрямку - з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Широкіне, Талаковку, Павлопіль, Новомихайлівку, Тарамчук. З озброєння БМП - Водяне.
А на Донецькому - з гранатометів і стрілецької зброї - Авдіївку і Зайцеве.