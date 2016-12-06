Голова Генштабу: за час конфлікту на Донбасі загинули понад 3 тисячі силовиків
3064 представників силових структур загинули, 10753 були поранені за час збройного конфлікту із підтримуваними Росією бойовиками на сході України.
Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю виданню «Голос України», повідомляє "Радіо Свобода".
Із числа загиблих 2 636 – військовослужбовці ЗСУ, 2 148 – бойові втрати.
Муженко уточнив, що це дані на кінець листопада.
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Муженко зазначив, що, за розрахунками Генштабу, в разі повномасштабної військової агресії Росії Україна за 10 днів протистояння може втратити близько 10–12 тисяч людей.
«У нас є можливість на сьогодні мінімально адекватно реагувати на всі ці ситуації, але у разі широкомасштабної агресії потрібно збільшувати кількість особового складу військовослужбовців. Йдеться про формування нових військових частин і розгортання угруповань військ на потенційно небезпечних напрямках», – заявив він.
За словами Муженка, у 2016 році ЗСУ поповнилися понад 64 тисячами контрактників.
6 грудня в Україні відзначають 25-у річницю створення Збройних сил.