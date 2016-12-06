Голова Генштабу: за час конфлікту на Донбасі загинули понад 3 тисячі силовиків

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю виданню «Голос України», повідомляє "Радіо Свобода".

Із числа загиблих 2 636 – військовослужбовці ЗСУ, 2 148 – бойові втрати.

Муженко уточнив, що це дані на кінець листопада.

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Муженко зазначив, що, за розрахунками Генштабу, в разі повномасштабної військової агресії Росії Україна за 10 днів протистояння може втратити близько 10–12 тисяч людей.

«У нас є можливість на сьогодні мінімально адекватно реагувати на всі ці ситуації, але у разі широкомасштабної агресії потрібно збільшувати кількість особового складу військовослужбовців. Йдеться про формування нових військових частин і розгортання угруповань військ на потенційно небезпечних напрямках», – заявив він.

За словами Муженка, у 2016 році ЗСУ поповнилися понад 64 тисячами контрактників.

6 грудня в Україні відзначають 25-у річницю створення Збройних сил.