Український безпілотний БТР "Фантом" продемонстрував свої бойові можливості (фото)
Безпілотний тактичний багатоцільовий транспортний засіб "Фантом" від ДП "Спецтехноекспорт", який входить до складу ДК "Укроборонпром", показав свої бойові можливості.
Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".
Зазначається, що демонстрація відбулась під час критично складних погодних умов у вигляді крижаного дощу на одному з військових полігонів у Київській області.
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"Фантом" відпрацював переміщення по умовному полю бою, збір оперативної інформації, зайняття позиції для вогню та знищення умовних цілей", - йдеться у повідомленні "Укроборонпрому".
Безпілотний БТР "Фантом" виконав усі встановлені завдання та продемонстрував широкі можливості застосування в умовах сучасної війни.
Окрім того, цифрові технології розпізнавання цілей у поєднані із сучасним прицільним комплексом дають "Фантому" можливість вести точний вогонь за будь-яких умов.