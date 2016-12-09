Український безпілотний БТР "Фантом" продемонстрував свої бойові можливості (фото)

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Зазначається, що демонстрація відбулась під час критично складних погодних умов у вигляді крижаного дощу на одному з військових полігонів у Київській області.

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"Фантом" відпрацював переміщення по умовному полю бою, збір оперативної інформації, зайняття позиції для вогню та знищення умовних цілей", - йдеться у повідомленні "Укроборонпрому".

Безпілотний БТР "Фантом" виконав усі встановлені завдання та продемонстрував широкі можливості застосування в умовах сучасної війни.

Окрім того, цифрові технології розпізнавання цілей у поєднані із сучасним прицільним комплексом дають "Фантому" можливість вести точний вогонь за будь-яких умов.