Посол пояснив ситуацію довкола "відкриття" "представництва ДНР" в Італії

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, передає ЛІГА.net.

"Станом на сьогодні жодного представництва ДНР" або іншої фейкової республіки на території Італії не зареєстровано", - заявив він.

За словами дипломата, ситуація, яка склалася вчора в Турині, - "спроба декількох окремих членів некомерційного фонду Магеллан взяти на себе функції представляти інтереси сепаратистів з Донбасу".

"Приватна ініціатива двох італійських громадян М. Марроне та Е. Бертолазі, які себе призначили представниками фейкових республік сепаратистів", - додав він.

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Раніше дані про те, що бойовики відкрили "представництво" в Італії, підтвердила місцева команда волонтерського проекту Stopfake.org, в рамках якого люди займаються спростуванням неправдивої інформації про події в Україні.

При цьому у бойовиків заявили, що "представництво" відкрито за участю членів трьох італійських ультраправих партій - "Вперед, Італіє", "Брати Італії" та "Ліга Півночі". У тимчасово окупованому Донецьку заявили, що "інтереси" "ДНР" на заході нібито представляв член регіонального парламенту від партії Брати Італії Мауріціо Марроне, який раніше двічі приїжджав на підконтрольну бойовикам територію Донбасу.