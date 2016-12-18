З полону бойовиків звільнено останнього "кіборга" Донецького аеропорту

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент України Петро Порошенко.

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"Щойно голова СБУ доповів про звільнення нашого "кіборга" Тараса Колодія. Після майже 2 років полону він на волі. Дякую всім, хто сприяв цьому!" - йдеться у його повідомленні.

Щойно голова СБУ доповів про звільнення нашого Кіборга Тараса Колодія. Після майже 2 років полону він на волі. Дякую всім, хто сприяв цьому! — Петро Порошенко (@poroshenko) December 18, 2016

Також цю новину на своїй сторінці у Facebook прокоментувала Ірина Геращенко.

"Тарас Колодій на волі. Наш дорогий мужній кіборг! Він вже в безпеці, на українській території. Дякую СБУ і всім причетним, церкві, священникам. За дорученням президента, який першим від керівника СБУ дізнався про цю важливу і радісну звістку, Тарас пройде лікування в клініці 4 управління. Вже скоро герой буде у Києві", - розповіла вона.