У Дніпрі лікарі борються за життя бійця, пораненого під Красногорівкою (відео)
15:05, 20 грудня 2016Війна
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До Дніпра у неділю доправили трьох поранених бійців. Один з них отримав важкі поранення.
Лікарі називають травми бійця несумісними з життям / Фото УНІАН
Боєць був прооперований військовими медиками на передовій. У Дніпрі лікарі продовжили боротьбу за його життя, розповідається у сюжеті 34 каналу.
За словами головного лікаря ОКЗ ім. Мечникова Сергія Риженка, боєць отримав важке поранення, одне з тих, що несумісне з життям. Бійцю необхідно зробити пластику печінки, кишок тощо.
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