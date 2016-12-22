Американські безпілотники виявилися неефективними в умовах російської агресії на Донбасі - Reuters

Про це виданню Reuters заявив радник начальника Генерального штабу Збройних сил України Натан Хазін.

Передані PCУ цього літа 72 аналогових міні-безпілотника Raven RQ-11B настільки розчарували, що, за словами Хазіна, він повернув би їх назад, якщо б це залежало від нього.

"З самого початку було неправильно використовувати ці дрони в нашому конфлікті", - розповів Хазін виданню Reuters.

Читайте такожЗМІ назвали країну-рекордсмена по постачанню озброєння Україні

Дані безпілотники були основою нещодавньої оборонної допомоги Україні від США, метою якої було передати Києву легкі, портативні, беззбройні дрони, які є досить малими для використання у військових цілях на великій відстані.

Однак, вони не змогли нормально функціонувати в конфлікті з бойовиками на Донбасі, які виявилися оснащені набагато більш новітньою військовою технікою, ніж бойовики, з якими Захід бореться в Афганістані.

У командуванні українських ВПС Reuters визнали, що дані безпілотники мають фундаментальний недолік: російські бойовики можуть перехоплювати і глушити їх відеосигнал і програмні дані.

"Комплекси є аналоговими, тому канали і дані є незахищеними від перехоплення і глушіння сучасними засобами радіоелектронної боротьби", - зазначив Хазін.

Американські військові чиновники на умовах анонімності визнали Reuters, що російські можливості радіоелектронної боротьби виявилися вищими, ніж передбачалося на початку агресії, тому української та американської сторонам довелося адаптуватися до цього.

Армія США використовує ці безпілотники, але модернізовані до цифрової версії.