Добу в зоні АТО: бойовики били по всіх напрямках, 51 ворожий обстріл

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку з 122-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Широкіне. З 120 і 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Мар'їнці, Гнутовому, Троїцькому, Водяному, Талаківці, і Широкиному. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Красногорівку, Гнутове, Широкіне. По Мар'їнці вела вогонь БМП противника, а по Талаківці - танк.

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На Луганському - з мінометів різних калібрів обстріляли Троїцьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Новозванівку, Лопаскіно і Станицю Луганську. По Троїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку - з 122 міліметрової артилерії бойовики били по Луганському. З 82 міліметрових мінометів - по Авдіївці, Майорську і Луганському. А з гранатометів і стрілецької зброї - Луганському, Заячому та Авдіївці. По Луганському вела вогонь БМП противника.

Як повідомлялося, 8 січня були поранені троє військовослужбовців ЗСУ, ще троє військовослужбовців однієї з військових частин, яка виконує завдання поблизу лінії розмежування не повернулися до місця розташування підрозділу. Станом на вечір 8 січня зв'язок з ними відсутній.