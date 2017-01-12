Місія ОБСЄ зафіксувала фургон із написом "вантаж-200" на кордоні з Росією

Про це йдеться в тижневому звіті місії.

"7 січня о 3:58 Спостережна місія на прикордонному пункті пропуску «Донецьк» побачила фургон, зареєстрований в Україні, який перетинав кордон з Російської Федерації в Україну. Фургон мав повідомлення "Вантаж-200" на папері формату А4 за лобовим склом", - зазначили в місії.

При цьому спостерігачі не мали можливості перевірити, чи перевозив цей транспортний засіб тіла загиблих.

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"7 січня о 9:43 Спостережна місія на прикордонному пункті пропуску «Донецьк» побачила фургон з номерними знаками «ЛНР», який мав на лобовому склі напис російською мовою "Похоронні послуги" і який перетинав кордон України в Російську Федерацію. Загалом, було помічено трьох чоловіків та одну жінку у цивільному одязі, які супроводжували фургон. Проте, Спостережній місії не вдалося встановити, чи була в середині фургону труна, чи ні", - додали в СММ.