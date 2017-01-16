Бойовики в районі Докучаєвська посилились 122-мм артилерією і ротою мотострільців – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

Зокрема, зазначається, що з північного напрямку на ділянку Оленівка – Докучаєвськ окупанти через Частку і Молодіжне перекинули посилення.

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Мова йде про дві вогневі батареї 122-мм артилерії (8 одиниць 122-мм гаубиць Д-30\30А), щонайменше одну мінометну батарею (3-4 одиниці 120-мм мінометів) і мотострілецьку роту (7-8 ББМ (БМП-1\2, пара МТ-ЛБ) і до 80 чол.) додатково до раніше зосереджених сил і засобів.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ІС, в Будьонівському районі Донецька відзначався активний рух транспорту окупантів до лінії розмежування.