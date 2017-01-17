Геращенко про обмін полоненими: бойовики вимагають від України "звільнити" зниклих без вісти людей

Про це заявила віце-спікер ВР, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірину Геращенко, коментуючи ситуацію з обміном полонених, пише Українська правда.

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"По-перше, у цих списках багато прізвищ повторюється. По-друге, кілька сотень людей звідти взагалі не вдається знайти. Можливо, хтось з цих людей загинув, можливо, хтось з них знаходиться на території Криму чи Росії, тобто, це – зниклі безвісти. Безумовно, що цих людей треба шукати, але не можна через це блокувати процес звільнення заручників!", - пояснила Геращенко.

За її словами, у списках також виявили кілька десятків людей, які ніколи й не притягувалися до кримінальної відповідальності, "тобто взагалі незрозуміло, чому вони є цих списках".

Разом з тим, додала Геращенко, там є кілька десятків вбивць, які не можуть потрапити під амністію та помилування.

"Ще є люди, причетні до організації терактів в Одесі та Харкові, тобто не мають стосунку до зони АТО. Так само є кілька десятків осіб, які вчиняли різні злочини поза зоною АТО, наприклад, крадіжки автомобілів. Вибачте, але ми не якась "лавочка" зі звільнення всіх підряд. Людей, яких ми підтверджуємо, – це затримані за статтями, пов'язаними з сепаратизмом, підтримкою тероризму, підтримкою незаконних збройних формувань", - акцентувала вона.

Як пояснила Геращенко, майже всі особи, що були затримані в 2014 чи 2015 році, отримали чотири роки згідно Кримінального кодексу України. І щотижня хтось з цього списку дочасно виходить на волю за "законом Савченко".