Журналіст нагадав про останній день оборони Донецького аеропорту (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Сьогодні приблизно о 8 ранку організований опір у новому терміналі припинився. Оборонні позиції були знищені напередодні вибухом. Боєприпасів і води не залишилося, можливості опору були вичерпані", - нагадав він.

Читайте такожЗСУ встановили український прапор поблизу Донецького аеропорту (відео)

Бутусов розповів, що вночі 21 січня 2015-го року померло 5 тяжкопоранених. До 8 ранку пішли бійці, які могли пересуватися.

"16 останніх захисників нового терміналу, в тому числі 4 тяжкопоранених, здалися у полон. Анатолій Свирид та Ігор Брановицкий, які також отримали поранення, до останнього надавали допомогу пораненим товаришам", - зазначив журналіст.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні.

У свою чергу Генштаб ЗСУ показав відео оборони "кіборгами" ДАП.