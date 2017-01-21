У Полторака розповіли про вчорашні провокації бойовиків: стріляли в місцях, де бойові дії велися рідко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він нагадав, що за минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, поранених не було.

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За словами Мотузяника, на Луганському напрямку вчорашня доба почалася з ворожого обстрілу в Станиці Луганській. Окупанти відкрили вогонь вночі та вели його 45 хвилин. Уже в другій половині дня противник обстріляв Сизе. А ввечері бойовики здійснили серію провокацій у Новозванівці. Тактика полягала у наступному: окупанти відкривають вогонь з кулемета, намагаючись спровокувати дії у відповідь. Це триває близько 10 хвилин, після чого противник розуміє, що зазнав фіаско. Вчора у Новозванівці сталося три таких «кулеметних провокації».

Всього за минулу добу на Луганському напрямку ворог здійснив 5 обстрілів позицій сил АТО.

Водночас на Донецькому напрямку вчора бойові дії велися лише у другій половині дня, і лише в Зайцевому та Авдіївці. На цих рубежах відбулося 3 серйозні перестрілки. В інших місцях, зокрема на Світлодарській дузі та у Донецькому аеропорту, вчора було тихо.

На Маріупольському напрямку у Новоселівці Другій Волноваського району вчора відбувся єдиний інцидент із застосуванням важкого озброєння з боку противника (це був короткий мінометний обстріл).

За словами Мотузяника, на відміну від минулих днів, ворожі провокації розподілилися рівномірно по всьому фронту. Таким чином, на приморських рубежах, зокрема в Широкиному, стало значно спокійніше. Проте окупанти почали стріляти в інших місцях, де бойові дії раніше велися досить нечасто. Найбільше ворожих обстрілів вчора сталося в Гнутовому. Це стосується як Маріупольського напрямку, так і всього району проведення АТО.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 17 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, раніше штаб АТО поінформував, що минулої доби на Донбасі окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один боєць загинув.