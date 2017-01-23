Розмінування окупованих територій Донбасу може тривати десятиріччями - Муженко
14:53, 23 січня 2017Війна
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Розмінування окупованих нині територій Донбасу після їх звільнення може тривати десятки років, тож Збройні сили України мають бути готовими до такої роботи.
На думку Муженка, розмінування Донбасу може забрати не один десяток років / скріншот
На цьому наголосив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко під час наради з керівним складом ЗСУ, повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Facebook.
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Він наголосив на тому, що всі навчальні центри інженерних військ мають завершити комплектування та оснащення відповідно до власних штатних структур для якісної підготовки необхідної ЗСУ кількості фахівців різноманітних інженерних військових спеціальностей.
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