Розмінування окупованих територій Донбасу може тривати десятиріччями - Муженко

На цьому наголосив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко під час наради з керівним складом ЗСУ, повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Facebook.

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Він наголосив на тому, що всі навчальні центри інженерних військ мають завершити комплектування та оснащення відповідно до власних штатних структур для якісної підготовки необхідної ЗСУ кількості фахівців різноманітних інженерних військових спеціальностей.