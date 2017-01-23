У Донецькій області громадянин РФ, який перебував у лавах "ДНР", здався СБУ (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, громадянин Росії, уродженець села Луки Псковської області РФ до Донецька прибув ще у мирному 2013 році в пошуках роботи. У середині 2015 року чоловік через фінансові труднощі вступив до одного з незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".

Читайте такожУ Донецькій області затримали трьох колишніх бойовиків "ДНР"

Він обіймав посаду чергового пункту управління розвідки, приймав доповіді із спостережних пунктів бойовиків та готував довідки ватажкам терористичного угруповання.

Як пояснив чоловік, він вирішив добровільно покинути розташування бойовиків та здатися українській владі через морально-психологічний тиск російських кураторів та непомірні грошові побори з боку ватажків терористів.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.