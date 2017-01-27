"Військові швидко зібралися й виконали": волонтер про нові позиції ЗСУ на Світлодарській дузі

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін.

"Десь військові пішли вперед, десь підрівняли позиції, десь перейшли на нове місце дислокації", - розповів він.

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За словами волонтера, це завжди відбувається несподівано і без попередження.

"Супротивник не повинен нічого знати. Прийшов наказ зайняти або передислокуватися на нові позиції - військові швидко зібралися і виконали", - зазначив Мисягін.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі ще півкілометра української землі звільнені від окупантів. Українські військові просунулися вперед у напрямку Стаханова і зайняли нові позиції, на яких досі були бойовики.

Стахановський напрямок – не єдине місце, де українські війська змусили ворога відступити. Зона відповідальності 46-го батальйону "Донбас-Україна" з іншого боку Світлодарського водосховища. Раніше тут українських військ не було. Тепер і на Горлівському напрямку є кілька нових укріплених районів.