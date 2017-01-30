"Один з найбільш підготовлених": в ІС розповіли про вбитого під Авдіївкою командира бойовиків

Про це розповів військовий експерт, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін, пише Обозреватель.

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"Скажу, що за своїм класом Грек був практично такий же, як Ходаковський. У плані військової підготовки він був одним з найбільш підготовлених фахівців в цій банді. Не рахуючи російських офіцерів. Хоча, звичайно, не дуже хочеться говорити про цю наволоч. Вбили - туди йому й дорога", — розповів військовий експерт.

Як відомо, "глава радбезу" "ДНР", а нині командир бригади бойовиків "Восток" Олександр Ходаковський, служив у спецпідрозділі "Альфа" СБУ, а також був охоронцем екс-президента Віктора Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Ходаковський повідомив про смерть командира батальйону "ДНР", який вранці спробував штурмувати позиції сил АТО в Авдіївській промзоні.