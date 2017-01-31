Жебрівський: Бойовики не припиняють обстріли Авдіївки, бригади не можуть розпочати ремонтні роботи

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський в Facebook.

"Письмового підтвердження припинення вогню в зоні ремонтних робіт російська сторона в СЦКК так і не надала. Сьогодні ремонтні бригади вже не зможуть вийти на місце розриву лінії електропостачання", - повідомив він.

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За його словами, зараз ситуцію рятує те, що Авдіївський коксохім зумів підняти температуру теплоносія в тепломережі до +44.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.

Сьогодні за участю керівництва держави відбудеться засідання Військового кабінету при Раді національної безпеки і оборони України через ситуацію в Авдіївці.