Вранці бойовики спробували штурмувати позиції біля Авдіївки, гатили з "Градів" – штаб
Чергова спроба штурму відбулась о сьомій ранку.
Українські військові відбили спроби бойовиків штурмувати свої позиції під Авдіївкою. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.
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"Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.
У штабі розповіли і про дві провальні для терористів спроби штурму позицій під Авдіївкою: "Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив. О сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Бій триває".
Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики здійснили 86 обстрілів, загинув один військовий.