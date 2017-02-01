Вранці бойовики спробували штурмувати позиції біля Авдіївки, гатили з "Градів" – штаб

Українські військові відбили спроби бойовиків штурмувати свої позиції під Авдіївкою. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

У штабі розповіли і про дві провальні для терористів спроби штурму позицій під Авдіївкою: "Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив. О сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Бій триває".

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики здійснили 86 обстрілів, загинув один військовий.