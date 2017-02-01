Російська сторона в СЦКК зважилася на гарантії припинити вогонь в Авдіївці - Жебрівський

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі. З боку окупованих територій також вийшла бригада електромонтерів.

Після проведення детальних обстежень, буде визначений масштаб пошкоджень та обсяги відновлювальних робіт, зазначив Жебрівський

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь.

Читайте такожАвдіївка та підірваний "мінський процес"

30 січня Авдіївка через обстріл залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.