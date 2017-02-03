Бойовики використовують населення "ДНР" в якості "живого щита" - Bellingcat

У Bellingcat відзначають, що терористи "ДНР" використовують для пусків РСЗВ місця поблизу житлових масивів, піддаючи небезпеки місцеве населення, йдеться на сайті організації.

За даними Bellingcat, не менше 50 ракет було випущено терористами з житлових кварталів Донецька. Свіжі супутникові знімки і свідоцтва очевидців підтверджують геолокацію, за допомогою якої вдалося встановити місця пусків "Градів" терористів.

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У Bellingcat відзначили, що користувачі соціальних мереж 31 січня повідомляли, що бойовики ведуть вогонь з "Градів" з об'їзної дороги поруч із гіпермаркетом "Ашан". При цьому жителі Авдіївки писали в соцмережах про вхідні вибухи в той же час, коли донеччани писали про вихідний вогонь.

Крім того, кореспондентка російського пропагандистського видання "Комсомольская правда" згадує, що чула "Гради" на відспівуванні ватажка батальйону "Восток" Івана "Грека" Балакая 31 січня.

Пізніше подруга кореспондентки підтвердила їй, що "Гради" постійно стріляли попередньої ночі (з 30 на 31 січня), і що вони базуються біля гіпермаркету "Ашан". Відео зі служби, опубліковане в групі батальйону "Восток" у ВК, підтверджує, що церква розташована в житловому районі на південь від гіпермаркету. У цій же місцевості розташовані Донецька об'їзна дорога і онкологічна лікарня.

Також в Мережі є шість різних відео, на яких видно запуски "Градів" з Донецька, і всі вони були завантажені в Мережу 31 січня або 1 лютого.

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Вдалося з'ясувати геолокацію усіх відео: вони зняті в районі гіпермаркету "Ашан". На п'яти відео видно чотири різних залпи з цієї місцевості, в ході яких запущено не менше 60 ракет. Пуски здійснювалися, принаймні, з двох різних точок.

Свіжі супутникові знімки (від 20 і 31 січня) підтверджують проаналізовані відео та свідчення очевидців. На знімку від 31 січня добре видно сліди пусків РСЗВ, яких не було на знімку від 20 січня. Крім того, розташування цих слідів точно відповідає місцям пусків, встановленим по відео.

На знімку від 31 січня видно п'ять слідів пусків на відкритій місцевості в 200 метрах на південь від гіпермаркету і в 40 метрах на південь від об'їзної дороги. Ці сліди не помітні на попередньому знімку від 20 січня. До слідів пусків ведуть сліди техніки, які починаються безпосередньо на об'їзній дорозі.

Ще одне місце пуску можна помітити на схід від житлових кварталів в безпосередній близькості від об'їзної дороги. На цьому місці видно чотири сліди пусків. З цієї позиції здійснювалося два різних обстрілу. Всі 9 слідів пусків орієнтовані приблизно в одному напрямку. Пуски здійснювалися приблизно в напрямку Авдіївки, розташованої приблизно в 18-19 кілометрах на північний захід.

У Bellingcat вважають, що наведені факти чітко показують, хто винен в атаках на Авдіївку. При цьому терористи стріляли в декількох сотнях метрів від гіпермаркету, школи і житлових будинків. Деякі атаки здійснювалися вдень, коли по об'їзній дорозі рухалися цивільні автомобілі.

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На думку експертів, будь-яка українська контратака, покликана придушити вогонь РСЗВ, автоматично піддала б ризику життя цивільних осіб, які проживають в цьому районі.

"Для пусків напевно використовувалися реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", шасі яких дозволяють машинам пересуватися по бездоріжжю. Таким чином, цілком можна було використовувати інше місце пуску. Проте кількаразове використання місця пуску в 200 метрах на схід від гіпермаркету "Ашан" ясно вказує на те, що ця місцевість була вибрана спеціально, а життя цивільних осіб були навмисно піддані ризику ", - вважають експерти Bellingcat.