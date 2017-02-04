Доба в зоні АТО: у Міноборони уточнили кількість поранених українських військових
14:47, 04 лютого 2017Війна
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У Міністерстві оборони України підтвердили загибель вчора в зоні АТО трьох українських військових й уточнили, що поранень зазнали восьмеро бійців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що один військовий загинув під Троїцьким, двоє - під Галіцинівкою внаслідок обстрілів з "Градів". Там же було поранено одного військовослужбовця.
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Двох бійців, як зазначив Мотузяник, було поранено вчора на Світлодарській дузі, по одному - в районі шахти «Бутівка», Пісків, Чермалика, у Гнутовому та Широкиному.
Раніше прес-центр штабу АТО інформував, що минулої доби на Донбасі бойовики 115 разів обстріляли українські позиції, троє бійців загинули, семеро були поранені.
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