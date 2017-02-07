На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків загинув підліток - Аброськін

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

16-річний хлопець отримав осколкове поранення в серце внаслідок обстрілу бойовиками селища Курдюмівка у Торецьку.

Читайте такожПонад 10 штурмів та 7,5 тисяч випущених боєприпасів: у СЦКК розповіли, що Авдіївка пережила за останні п'ять діб

Аброськін дав команду начальнику Торецького відділення особисто разом з військовими лікарями виїхати до Курдюмівки та якомога скоріше транспортувати дитину до лікарні.

"Вже в дорозі стало відомо, що хлопець помер. Поліцейські та лікарі все ж таки їдуть до родини, аби надати необхідну допомогу", - написав керівник поліції Донеччини.

Також Аброськін додав, що бойовики продовжують обстрілювати селище.