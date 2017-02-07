В Авдіївці бойовики намагалися влаштувати гуманітарну катастрофу - Тука

"Мені здається, що це швидше за все була спочатку суто військова спроба відбити наші позиції, які ми нещодавно зайняли в Авдіївці і які дуже важливі з точки зору стратегічного місцезнаходження", - прокоментував заступник міністра з питань ТОТ 112 Україна.

"Поступово бачачи, що не вдається відбити ці території засобами, які до цього використовувалися, я припускаю, була спроба, загнавши Україну у важку гуманітарну ситуацію, викликати ініціативу української сторони піти на поступки, на якісь переговори і самостійно, добровільно звільнити промку", - повідомив Тука, додавши, що, на його думку, саме в цьому була мета бойовиків.

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Також Георгій Тука прокоментував заяву посла Німеччини щодо проведення виборів на окупованій території Донбасу до виведення звідти російських військових підрозділів:

"Я оцінюю таку заяву як помилкову. Це була помилка", - прокоментував Тука.

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