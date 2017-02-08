У Донецькій області за участь у бойових діях на боці "ДНР" до 11 років тюрми засудили росіянина
Торецький міський суд Донецької області засудив до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина Російської Федерації, уродженця Москви, колишнього співробітника правоохоронних органів РФ, який у складі терористичної організації «ДНР» сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
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Зазначається, що в судовому засіданні доведено, що зазначений громадянин з січня 2015 року по вересень 2016 року в складі одного з незаконних збройних підрозділів терористичної організації «ДНР» вчиняв акти збройного опору підрозділам сил АТО.
Вказану особу було затримано 8 вересня 2016 року військовослужбовцями Збройних сил України поблизу м. Торецьк Донецької області.
«Досудове слідство та підтримання обвинувачення у зазначеному кримінальному провадженні здійснювалися Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України», - зазначили в ГПУ.