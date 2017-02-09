Під Маріуполем на міні підірвався чоловік - поліція

Про це повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Донецькій області.

За інформацією поліції, на трасі між прифронтовими селищами Павлополь та Чермалик чоловік натрапив на міну, внаслідок чого отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення грудної клітини та кінцівок.

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Повідомлення про подію надійшло до Центрального відділу поліції близько 17.45 з маріупольської лікарні. Як зазначили медики, чоловік отримав поранення близько 13.00 та перебуває на операції.

Поліцейські встановлюють обставини події. У поліції наголосили, що це перший такий випадок в цьому році.