Минулого тижня у зоні АТО загинули 8 цивільних осіб – місія ОБСЄ
12:53, 10 лютого 2017Війна
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Минулого тижня у зоні проведення антитерористичної операції загинули 8 цивільних осіб.
За інформацією ОБСЄ, минулого тижня у зоні АТО загинули 8 цивільних осіб / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
«Ми підтвердили багато фактів жертв серед цивільного населення. Наразі – 38, з яких 8 - з летальними наслідками», - повідомив він.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Хуг заявив, що минулого тижня кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі зросла майже втричі.
Детальніше про ситуацію в Авдіївці читайте в матеріалі УНІАН “Авдіївка: що далі?”.
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