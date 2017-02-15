СБУ виявила у Широкиному схрон зі зброєю та боєприпасами (фото)

Як повідомляє прес-служба СБУ, співробітниками спецслужби виявлено схрон, що приховано зберігався в одному з житлових будинків с. Широкине Донецької області, зброя та боєприпаси якого могли використовуватися в інтересах ворожих ДРГ.

Зокрема, було вилучено: автомат АК-74 – 1 од., 5,45 мм патрони ПС –

93 од., граната Ф-1 – 6 од., запал УЗРГМ – 10 од., піротехнічні засоби (дими) – 3 од.

Матеріали співробітниками СБУ передано до Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв».